Polícia Militar apreende droga dentro de boneca no Interior do Ceará; veja vídeo

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas, no Município de Icó, no Interior do Ceará, na última sexta-feira (21). Um dos homens guardava os entorpecentes dentro de um objeto inusitado: uma boneca.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a primeira prisão ocorreu no bairro Conjunto Nova Vida, após uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) receber uma denúncia sobre um local utilizado para tráfico de drogas.

"Em diligências, os raianos constataram que Maurício Paulino Gonçalves (21), conhecido como “Trakino”, estava com uma quantidade de maconha e embalagens. Além das drogas, um simulacro de pistola foi apreendido no imóvel", narrou a SSPDS.

Na sequência, os PMs receberam outra informação sobre a participação de Israel Fernandes da Silva, o 'Rael', de 24 anos, no tráfico de drogas local, e se deslocaram ao bairro Conjunto Uberlândia.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em publicação Com ele, os raianos apreenderam uma boneca que estava com uma quantidade de maconha em seu interior. Ainda encontrados outros papelotes de maconha em um berço. Dentro do imóvel, foram apreendidos um pó branco, balança de precisão, embalagens e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas."

Veja o vídeo:

A dupla presa e o material apreendido foram levados à Delegacia Regional de Icó, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR