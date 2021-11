Polícia cumpre 15 mandados de prisão em operação de combate a homicídios em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpre 15 mandados de prisão, na manhã desta quinta-feira (25), contra 15 suspeitos de homicídios em Fortaleza. Demais detalhes serão repassados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) ao longo do dia.

Até o começo desta manhã, quatro pessoas foram capturadas na ação.

Na última semana, a Operação Anullare cumpriu um total de 813 mandados judiciais contra 361 membros da facção de origem carioca. Essa foi considerada "a maior ofensiva policial da história da Polícia Civil em combate a um único grupo criminoso", segundo o secretário Sandro Caron.

