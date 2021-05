Polícia Civil apreende 12 adolescentes investigados por homicídio, estupro e tráfico no Ceará

Um grupo de 12 adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, suspeitos de atos infracionais análogos a crimes como roubo, homicídio, estupro de vulnerável e tráfico de drogas, foi apreendido em força-tarefa em Fortaleza e Maracanaú nesta terça-feira (25). A primeira fase da "Operação Infractio" foi deflagrada em 11 bairros.

De acordo com informações divulgadas em coletiva pela Polícia Civil, foram apreendidos oito meninos e quatro meninas.

Rena Gomes, delegada diretora de proteção aos Grupos Vulneráveis da corporação, afirmou que todos foram encaminhados ao Juizado da Infância e Juventude para dar início aos procedimentos judiciais.

"Todas as capturas foram feitas pelas equipes do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, seguindo todos os procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente", pontuou a delegada durante entrevista coletiva nesta tarde.

Mandos de apreensão

O foco da força-tarefa foram menores de idade com mandados de busca e apreensão em aberto e também com mais um conflito com a lei em curso. Apreensões foram realizadas no início da manhã desta terça.

Todos os adolescentes eram procurados por atos infracionais de maior potencial ofensivo. Ações como porte ilegal de arma de fogo e crimes contra o patrimônio também integraram o escopo das diligências policiais contra o grupo.

As apreensões foram feitas nos bairros Antônio Bezerra, Autran Nunes. Barra do Ceará, Jardim Guanabara, Conjunto José Walter, Padre Andrade, Parque Genibaú, Pirambu, Presidente Kennedy e Vila Velha, em Fortaleza. Já em Maracanaú, Região Metropolitana, uma busca e apreensão foi conduzida no bairro Alto Alegre II.

Reincidência de infrações

Conforme Rena Gomes, os adolescentes alvos da força-tarefa foram selecionados pela reincidência.

"O que podemos observar é que a grande maioria possui mais de duas passagens pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA)", pontuou.