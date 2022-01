PM apreende adolescente suspeito de participar de roubo usando facão e enxada em Paraipaba

O adolescente suspeito de participar de assalto a um entregador em Paraipaba, a 94,1 quilômetros de Fortaleza, com o uso de um facão e uma enxada, foi apreendido no município de Paracuru, no Litoral Oeste do Estado.

A apreensão foi na última sexta-feira (28), dois dias após o roubo. Segundo a Polícia Militar, o jovem estava escondido na casa da avó, no bairro Riacho Doce.

Adolescente tentou fugir

O jovem estava com a mesma camisa usada na ação. Com a chegada dos policiais, ele ainda tentou fugir pelo quintal, mas foi capturado. A moto foi recuperada em um matagal, no bairro Campo de Semente 2.

Ainda conforme a PM, a apreensão aconteceu após análise das imagens das câmeras de segurança que flagraram o assalto. O adolescente já tinha passagens pela Polícia por outros atos infracionais.

O veículo e o adolescente foram encaminhados à Delegacia de São Gonçalo do Amarante, onde foi instaurado o ato infracional análogo ao crime de roubo. O outro participante do assalto, que aparece nas imagens da ação criminosa, segue sendo procurado pela Polícia.