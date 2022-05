PM à paisana reage a assalto e mata suspeito em ônibus na BR-116, em Fortaleza

Um policial militar a paisana reagiu a uma tentativa de assalto a um ônibus na BR-116, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (30). Um dos suspeitos foi atingindo e não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o veículo passava pelo km 9 da rodovia quando dois homens anunciaram o assalto.

José Wilson de Albuquerque filho, de 26 anos, foi atingido pelo PM e morreu no local. Com ele, foi encontrado uma mochila com duas facas e um simulacro. O outro suspeito conseguiu fugir.