Operação Corpus Christi realiza fiscalização nas rodovias estaduais a partir desta quarta (29)

A Operação Corpus Christi do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), terá início nesta quarta-feira (29), a partir das 18h. A ação tem como objetivo a prevenção de acidentes.

Os trabalhos serão desenvolvidos em pontos de fiscalização nas rodovias estaduais de Fortaleza e no interior. Ao todo, participam da ofensiva 348 policiais militares, 28 viaturas, 62 motocicletas e 10 guinchos com o suporte de 27 postos fixos.

A ação contará com a parceria de agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Ministério Público do Ceará (MPCE), Poder Judiciário, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza e Departamentos Municipais de Trânsito.

A operação seguirá até às 18h de domingo (2).