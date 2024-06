Operação contra crime organizado em Icapuí apreende armamento pesado e veículos

Uma operação policial realizada em Icapuí (CE) — cerca de 201 km de Fortaleza (CE) — relacionada ao roubo de um carro-forte, na tarde de quinta-feira (28), resultou na apreensão de veículos, dois fuzis, uma pistola 9mm, emulsão explosiva e diferentes tipos de munição.

A ação foi organizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), com o apoio operacional do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar do Ceará (Bepi/PMCE).

Lista de armamentos apreendidos:

Veículos

HILUX PRETA - Clonada

HILUX BRANCA - Clonada

ELANTRA BRANCO

MOBI BRANCO

Armas e munições

1 fuzil T4

1 fuzil plataforma AR

1 pistola 9mm

Carregadores de Fuzil 5,56x45mm

Munições de Fuzil 5,56x45mm

Munições cal. 9x19mm

Emulsão explosiva

Colete balístico

Confronto com a Polícia

A operação foi motivada por informações de veículos suspeitos circulando na região, indicando uma possível ação criminosa.

Durante ação das forças de segurança, as patrulhas do Bepi abordaram os veículos suspeitos.

Um indivíduo reagiu à abordagem e acabou falecendo no confronto. Outras três pessoas foram conduzidas e o material ilícito foi apreendido.