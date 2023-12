Mulher morre após colidir de moto com uma raposa em rodovia de Russas

Uma mulher de 32 anos, que conduzia uma motocicleta, colidiu com uma raposa e morreu no acidente na Rodovia CE-356, em Russas, no interior do Ceará, na última sexta-feira (1º). Socorristas foram encaminhados ao local, mas a vítima não sobreviveu ao impacto.

O acidente aconteceu na Avenida Antônio Cordeiro, no bairro Tabuleiro do Catavento, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). equipe foi acionada na noite da sexta, mas "quando os profissionais chegaram ao local, a vítima já tinha ido a óbito", informou o Samu.

Investigação

A Polícia Civil (PCCE) apura as circunstâncias do acidente de trânsito com vítima fatal, de acordo com Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações. O caso será investigado pela Delegacia Regional de Russas, unidade da PCCE responsável pela circunscrição", detalhou a SSPDS.