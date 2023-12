Adolescentes de 13 anos morrem afogadas em reservatório no interior do Ceará

Duas adolescentes de 13 anos morreram afogadas no açude Pereira dos Pedros, em Orós, no Centro Sul do Estado, neste sábado (2). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso está a cargo da Delegacia Regional de Icó.

As vítimas foram identificadas como Letícia Costa Marculino e Maria Sayonara da Silva. Em entrevista ao Diário do Nordeste, Rute Batista Bezerra, prima de Letícia, contou que as meninas estavam juntas para fazerem um trabalho da escola.

"Minha prima Letícia foi para casa dessa moça fazer um trabalho de escola. Depois ela foi para o [açude] Pereira dos Pedros. Só que a Letícia, minha prima, não sabe nadar. As meninas estavam de canoa", contou.

Rute ainda descreveu que as meninas estavam acompanhadas de uma criança de 7 anos. O caso ocorreu por volta de 9h40. O pai de Letícia ainda mergulhou no açude para buscar a menina, mas não obteve sucesso.

O velório e sepultamento de Letícia deve ocorrer neste domingo (3), conforme informou a familiar.

A escola EEF Manoel Leite Barbosa, Palestina, Orós, lamentou a morte das alunas. "Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família neste momento", diz a nota.

O que dizem as autoridades

Conforme as investigações, as garotas foram retiradas de um reservatório com sinais de afogamento.

Equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) também foram acionadas e colheram informações. O Corpo de Bombeiros informou que atendeu a ocorrência por volta de 13h.

O caso está a cargo da Delegacia Regional de Icó, unidade plantonista responsável pela área.

Quixadá

O caso das adolescentes em Orós foi o segundo de afogamento em dois dias. Na última quinta-feira (30), a equipe do Corpo de Bombeiros de Quixadá foi acionada por conta de um afogamento em uma lagoa localizada nas proximidades do pórtico turístico de Quixadá.

De acordo com relatos repassados pela população e colhidos pelos bombeiros, “o adolescente se encontrava acompanhando de uma colega, na lagoa, e acabou desaparecendo, não sendo mais visto”.

A vítima afogada é um adolescente de 15 anos de idade, natural de Quixadá. A outra vítima com vida foi conduzida a uma unidade de saúde da cidade para avaliação hospitalar.