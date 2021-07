Mulher é presa em Fortaleza por golpe contra beneficiários do Auxílio Emergencial de todo o Brasil

Uma funcionária de uma lotérica foi presa pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) em Fortaleza, na última quarta-feira (7), por integrar uma organização criminosa que cometeu um golpe contra beneficiários do Auxílio Emergencial de todo o Brasil. A investigação estipula que os golpistas faturavam pelo menos R$ 1 milhão por mês.

A organização criminosa teria feito cerca de 210 vítimas em apenas três dias. O titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), delegado Andrade Júnior, explicou à reportagem que os beneficiários do Auxílio recebiam telefonemas ou mensagens de supostos operadores do benefício, que pediam dados pessoais como o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha, para atualizar o cadastro.

Entretanto, os dados eram repassados para a operadora de caixa de uma lotérica localizada em Fortaleza. A mulher alterava as senhas e as enviava para os comparsas acessarem a conta e transferirem os valores para outras contas bancárias. Ela conseguia alterar uma senha a cada dois minutos.

A Caixa Econômica Federal percebeu uma grande quantidade de alterações de senhas oriunda de apenas um terminal de lotérica e acionou a Polícia. A suspeita, que não teve a identificação revelada, foi presa na noite da última quarta-feira (7). A DDF segue em investigação para descobrir os outros integrantes do grupo criminoso.

Andrade Júnior Delegado da Polícia Civil Ela alegou que recebeu contato de uma pessoa, a qual ela não declinou o nome, para fazer um serviço que seria beneficiada com R$ 100 por dia. Da seguinte forma: ela receberia uma relação com o CPF e senha de pessoas que têm o benefício do Auxílio Emergencial e, como ela tem acesso ao sistema da Caixa Econômica Federal, ela refazia a senha e devolvia para o estelionatário, todos os dias.

A mulher foi autuada pelo crime de estelionato, com a qualificadora de fraudar sistema de serviço público, como se fosse servidora pública, já que a agência lotérica é uma concessão de serviço público, segundo o delegado.

Vítimas descobrem golpe na hora do saque

O titular da DDF afirma que as vítimas descobrem que caíram no golpe apenas quando vão receber o Auxílio Emergencial. "Essa pessoa, que só vai receber o dinheiro quando chegar a data limite dela, ao chegar à Caixa Econômica fatalmente o dinheiro já terá sido transferido para outra conta, e ela vai entender que naquele momento caiu em um golpe. E vai ter todo o trabalho de comprovar que ela não fez aquela alteração de senha", completa Andrade Júnior.

Um homem que foi à Delegacia de Defraudações e Falsificações, nesta quinta-feira (8), e pediu para não ser identificado, é uma das vítimas do golpe. Ele recebe o Auxílio desde o início do Programa, no ano passado. Mas a última parcela não estava na conta.

Vítima do golpe Identidade preservada Vou ter que ir no banco ajeitar esse negócio, porque senão vou ficar no prejuízo. Dependo muito, porque estou desempregado. Só tenho o auxílio. Não tenho outra renda.