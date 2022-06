Mulher de 34 anos é morta ao sair do trabalho em São Benedito; Polícia investiga feminicídio

Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta, na tarde desta quarta-feira (1º), com marcas de golpes de objeto perfurocortante. O caso aconteceu em São Benedito, no interior do Ceará. A Polícia investiga a hipótese de feminicídio.

Informações extraoficiais dão conta de que a mulher foi golpeada ao sair do trabalho, numa floricultura.

Os indícios para apurar as circunstâncias do crime foram colhidos pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil fazem buscas na região para capturar o suspeito do assassinato. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O caso foi registrado na Delegacia Municipal de São Benedito, que está à frente das investigações.

Denúncias

Quem tiver informações que possam auxiliar os trabalhos policiais pode contatar diretamente a delegacia de São Benedito pelo (88) 3626-6212. Além disso, denúncias podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o Whatsapp (85) 3101-0181.

Sigilo e anonimato são garantidos pela Polícia.