Mortes nas estradas estaduais do Ceará caem 38% no período do Carnaval

O número de mortes decorrentes de acidentes nas rodovias estaduais do Ceará reduziu em 38% no período do carnaval. Ao todo, foram registradas cinco mortes, entre a sexta-feira (18) e a quarta-feira (22), contra oito no mesmo período de 2019, segundo balanço do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A Operação Carnaval 2023 também resultou na queda dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), com 40 óbitos. O número é 7% menor do que no período em que seria o Carnaval no ano passado, que não aconteceu por causa da Pandemia de Covid-19, quando houve 43 CVLIs. Já no Carnaval de 2019, foram registradas 38 vítimas.

Roubos e furtos

O índice de furtos no Estado também teve queda, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foram registrados 553 furtos, enquanto em 2019, último ano em que houve a Operação Carnaval no Ceará, foram contabilizados 919 crimes dessa natureza.

Já em relação aos CVPs, que abrangem todos os tipos de roubos - exceto o crime de roubo seguido de morte (latrocínio) - foram registrados 362 casos no período momino de 2023; já em 2019, o número apresentado foi de 517 crimes.

"Diante do efetivo empregado tanto da Polícia Militar do Ceará, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Perícia Forense e de todos que fazem as Forças de Segurança do Estado, concluímos que o trabalho foi bastante exitoso e teve bastante eficiência", destacou o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, sobre o envolvimento das Forças de Segurança do Estado a Operação Carnaval 2023.

Em relação ao registro de crimes sexuais, o período apresentou uma redução de 20% no índice quando comparado ao mesmo período de 2019. Neste ano, foram registrados 12 casos, enquanto em 2019 o total contabilizado foi de 15 crimes sexuais.