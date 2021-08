Membro de facção que rompeu tornozeleira um dia após ser solto é preso novamente em Caucaia

A liberdade de Heldervan Barbosa do Nascimento, conhecido como 'Pança' durou pouco mais de 40 dias, até que policiais militares lotados em Caucaia o prendessem novamente na tarde desta segunda-feira (16). 'Pança' estava na condição de foragido desde o dia 2 de julho de 2021, quando rompeu a tornozeleira eletrônica colocada nele horas antes por decisão do Judiciário.

O homem, suspeito de uma série de crimes, dentre eles participar de uma facção criminosa na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza, foi localizado pelos PMs em posse de uma arma de fogo, pronto para atacar membros de uma facção rival, conforme a Polícia.

A reportagem apurou que Heldervan estava na companhia de dois adolescentes na tarde desta segunda-feira, na Rua Madre Tereza. Ele foi autuado em flagrante por corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Os adolescentes foram capturados e encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC).

Militares da Força Tática de Caucaia junto ao Serviço de Inteligência do 12º Batalhão, sob o comando do tenente-coronel Hideraldo Bellini, localizaram o trio após buscas e conseguiram apreender um revólver calibre 38. De acordo com PMs que participaram das diligências, a prisão de 'Pança' será importante para a redução das mortes violentas na região.

Soltura

Heldervan Barbosa tem na sua ficha criminal passagem por tráfico de drogas. Em julho, a prisão em flagrante dele foi convertida em prisão preventiva, a defesa ingressou com pedido de habeas corpus alegando excesso de prazo no oferecimento da denúncia e obteve decisão favorável no TJCE.

'Pança' é considerado pelas autoridades como um dos homens de confiança do ex-líder de uma facção, Alban Darlan Batista Guerra. Darlan chegou a ser um dos mais procurados do Ceará, e foi morto em confronto com a Polícia no Rio de Janeiro, no dia 31 de julho de 2020.

