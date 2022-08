Mais de 200 kg de drogas escondidas em caminhão são apreendidas na Grande Fortaleza

Mais de 200 kg de drogas foram apreendidas em Itaitinga, na Grande Fortaleza, após denúncia de que um caminhão carregado com entorpecentes realizava distribuição ao tráfico na região. O carregamento estava escondido em um compartimento do veículo e foi achado com o auxílio de um cão farejador.

A operação da tarde dessa sexta-feira (5) foi uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE).

O material consiste em 149 quilos de maconha e 53 de cocaína no veículo. Não se sabem informações sobre o condutor.

Legenda: A droga foi localizada por um cão farejador Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Delegacia de Narcóticos (Denarc) segue nas investigações, a fim de identificar e capturar o motorista do caminhão, e também outros partícipes no tráfico de drogas.