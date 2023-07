Mãe suspeita de mandar matar o próprio filho a pauladas é presa em Beberibe

Uma mulher de 53 anos foi presa em flagrante por suspeita de mandar matar o próprio filho, um jovem de 21 anos, em Beberibe. O executor do crime foi um adolescente 16 anos, também capturado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa quinta-feira (6).

Conforme as forças de segurança, a mãe, Maria Graciene de Almeida Nascimento, chegou a socorrer o filho. A motivação para o assassinato, segundo levantamentos policiais, foi o fato de filho dias antes ter tentado atear fogo na casa da genitora. As investigações em Beberibe consideraram que foi vingança.

A mãe foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Contra o adolescente, foi lavrado um ato infracional análogo ao mesmo crime, na Delegacia Municipal de Beberibe.

Morto a pauladas

O jovem de 21 anos foi morto na manhã dessa quinta-feira (6) a pauladas, na região da praia de Morro Branco. O adolescente invadiu a casa dele e o atingiu com golpes.

Ele foi socorrido, mas morreu antes que pudesse receber atendimento médico.

"Com os detalhes sobre o crime e oitivas, equipes da PC-CE, PMCE e com apoio de uma aeronave da Ciopaer, lograram êxito inicialmente na apreensão de um adolescente de 16 anos, que já possui atos infracionais por tráfico de drogas e crime contra a administração pública e foi um dos executores", detalhou a PC-CE.

