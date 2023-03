Mãe se emociona e fica de joelhos em frente a banco onde filha foi assassinada, no Interior do Ceará

A mãe da professora Silvany Inácio de Souza, Cícera de Sousa Vanderlei, se emocionou e ficou de joelhos ao ver o banco onde a filha foi morta, em agosto de 2018, ser revitalizado, no Crato, no Cariri cearense. A matriarca passou pelo local na Caminha de Mulheres que acontecia no município.

Legenda: Praça da Sé, no Crato, tem placa em homenagem a professora morta no local Foto: Darlene Barbosa/SVM

Na Praça da Sé, há também uma placa em homenagem à professora. "Quando o grito de todas as mulheres soar de uma só vez, os muros que barram a liberdade feminina vão cair. Uma vida sem violência é direito de todas as mulheres", a frase escrita na placa é uma homenagem da Frente de Mulheres do Cariri. Todos os anos, a Frente caminha até o local como ato de memória a professora.

ENTENDA O CASO

A professora Silvany Inácio de Souza foi morta no dia 19 de agosto de 2018, pelo ex-companheiro, na Praça da Sé, no Crato. Elson Siebra de Deus tentou fugir e se abrigar na casa do casal, mas foi detido pela Polícia Militar pouco tempo após o crime. O crime foi presenciado pelo filho do casal.

Elson Siebra de Deus, de 47 anos, foi condenado a 46 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. O julgamento foi realizado no dia 24 de janeiro de 2020. Ele foi condenado por homicídio qualificado e posse de arma de fogo e munição, com os agravantes de usar meio que impossibilitou a defesa da vítima e perigo comum as pessoas que estavam no local.