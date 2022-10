Mãe e tia são presas suspeitas de explorar sexualmente adolescente de 12 anos no Interior do Ceará

A mãe e a tia de uma adolescente de 12 anos, que era explorada sexualmente por elas desde os 10, foram presas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nesta terça-feira (11), em Tauá, no Interior do Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), além das prisões de mãe e tia, por meio de cumprimento de mandados de prisão temporária, quatro homens que estupravam a adolescente também foram presos pelos policiais.

Conforme informações colhidas pelos investigadores nos últimos meses, a vítima era levada até um bar da região de Quiterianópolis para ser explorada sexualmente pelo proprietário e alguns clientes do estabelecimento. Ainda com base nas oitivas e diligências, a mãe e a tia chegavam a oferecer a menina para homens específicos e de convívio delas. O dono do bar, um idoso de 80 anos, também foi preso.

Com a identificação das mulheres e dos outros suspeitos, os policiais realizaram a prisão preventiva deles. Com a decisão judicial em mão, nesta terça, os policiais cumpriram seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, que resultaram no recolhimento de celulares.

Todos foram levados à unidade policial, onde responderão por exploração sexual infantil e estupro de vulnerável.

A ação policial foi coordenada por equipes da Delegacia Regional de Tauá, com apoio das Delegacias Municipais de Quiterianópolis e Parambu.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3437-1888, da Delegacia Regional de Tauá. O sigilo e o anonimato são garantidos.