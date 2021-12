Jovem que desapareceu após pegar corrida com motorista particular é encontrado em casa de amigo

O adolescente Saymon Henrique Castro da Costa, de 14 anos, foi encontrado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) na manhã desta segunda-feira (6). Ele estava desaparecido desde a última quinta (2), quando contratou uma corrida de uma motorista particular e foi deixado em frente a um shopping, no bairro Mondubim, em Fortaleza.

A informação foi confirmada pelo delegado Augusto Soares Flávio, da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo o investigador, a Polícia chegou à localização do adolescente a partir do rastreio de ligações telefônicas e de levantamentos no local do desaparecimento.

O depoimento da motorista particular, prestado à Polícia Civil nesta segunda (6), colaborou para o trabalho policial, segundo o delegado. A profissional, que também trabalha com aplicativos, negociou a corrida diretamente com o jovem.

Esta foi a segunda vez que o adolescente desapareceu. Na primeira vez, em julho deste ano, ele foi encontrado cerca de 24 horas depois.

Saymon Henrique tinha sido visto pela última vez na quinta-feira (2), quando saiu de casa, no bairro Cidade dos Funcionários, e embarcou em um veículo de uma motorista particular.

"ACREDITO QUE FOI TUDO PREMEDITADO"

A última a ver o menino foi uma amiga, que estranhou o fato dele entrar em um carro, em frente a sua residência, de forma inesperada. Ela teria contado a Santina de Oliveira, mãe do adolescente, que o amigo solicitou um carro por meio de aplicativo particular alegando que iria ao encontro do pai.

Santina acredita que armaram uma emboscada para o filho. O que faz a mãe desconfiar que ele possa ter sido vítima de um crime, até mesmo um sequestro, é o fato de minutos antes de entrar no carro o menino ter recebido uma ligação.

"Peço que tragam ele para casa. Eu estou desesperada, só penso no meu filho. Acordo, vou no quarto dele e vejo a cama vazia. Quem estiver com ele, devolva, por favor. Eu peço isso como mãe", desabafou.

Santina Oliveira Mãe de Saymon "Estamos de braços abertos para receber ele de volta. Acredito que foi tudo premeditado. Nós estamos ansiosos por notícias"