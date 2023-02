Jovem de 18 anos teria sido morta no Cariri por passar informações para facção rival de amigos

A jovem Tamires Lima da Silva, de 18 anos, teria sido assassinada no Crato, na Região do Cariri, por passar informações para uma facção rival do grupo criminoso que pertencia um casal de amigos, segundo os próprios suspeitos. O crime foi filmado e divulgado nas redes sociais.

Amigos de Tamires, Cícero Jefferson Salu Dias de Brito, 23, e Raisha Bruna Matos da Silva, 18, foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na última quinta-feira (2), por participarem do crime. Outros dois suspeitos - um homem e uma mulher - são procurados pelas autoridades. A vítima desapareceu no dia 27 de janeiro deste ano e foi encontrada morta em um matagal, na última terça (31), com lesões causadas por facadas.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a dupla presa confessou à Delegacia Regional de Crato, em interrogatório, que Tamires foi morta por se aproximar de integrantes de uma facção de origem carioca.

Uma facção de origem paulista - a qual os suspeitos integrariam - desconfiou que a vítima tivesse passado informações dos seus amigos para rivais (sendo que ela teria um relacionamento amoroso com um deles) e ordenou a morte da jovem.

Uma amiga de Tamires, que é procurada pela Polícia, teria atraído a jovem para o local do crime, um matagal atrás de um colégio, ao convidá-la para utilizar drogas. Ao chegar lá, a vítima foi surpreendida com facadas, no dia 27 de janeiro último.

Após as facadas, os criminosos arremessaram pedras na vítima, enquanto filmavam o crime com um celular. O vídeo, segundo um dos autores do assassinato, era para mostrar a uma pessoa - que não teve o nome revelado.

No dia seguinte ao homicídio, os suspeitos voltaram ao matagal, com ferramentas, para enterrar Tamires da Silva em uma cova rasa. O corpo foi encontrado apenas três dias depois.

Cícero Jefferson (que já tinha passagens pela Polícia por roubo e uso de drogas) e Raisha Bruna (sem antecedentes criminais) foram autuados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa. A Polícia Civil já pediu à Justiça Estadual pela decretação da prisão preventiva dos suspeitos.

Legenda: Uma amiga de Tamires teria atraído a jovem para o local do crime, um matagal atrás de um colégio, ao convidá-la para utilizar drogas, com mais três pessoas

Vítima foi à delegacia dias antes de ser morta

Documentos da Polícia Civil revelaram que Tamires Lima da Silva esteve na Delegacia Regional de Crato, em janeiro deste ano, para prestar depoimento em uma investigação de outro homicídio, ocorrido no dia 6 de janeiro último.

A jovem foi convidada pela PC-CE a prestar depoimento após ser encontrada na presença de um casal que viria a se tornar suspeito de matá-la (justamente o homem e a mulher que estão foragidos), que também estaria ligado ao outro homicídio. Após ir à Delegacia, Tamires começou a receber ameaças nas redes sociais, segundo as investigações.

