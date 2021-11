Invasão de facção criminosa a território rival tem homens e criança armados em Fortaleza; veja vídeo

Uma invasão de uma facção criminosa a um território rival em Fortaleza, na madrugada deste sábado (13), foi filmada por câmeras de monitoramento da região. As imagens mostram homens e até uma criança armados. Como resposta, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) reforçou o policiamento na região, durante esta tarde.

O caso aconteceu na Rua Manuel Teixeira de Melo, no bairro José de Alencar, nas imediações do Conjunto São Miguel, próximo de 2h. O vídeo mostra ao menos 10 homens e uma criança correndo no mesmo sentido, com armas longas e curtas.

Veja vídeo

Após o Diário do Nordeste questionar a SSPDS sobre a ação da facção criminosa, diversas equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram enviadas para o local, na tarde deste sábado (13).

Legenda: Dezenas de policiais militares foram deslocados para a região onde foi filmada a ação criminosa Foto: Divulgação/ SSPDS

A SSPDS confirmou, em nota, que "reforçou o policiamento ostensivo na região do bairro José de Alencar, na Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7), com o emprego de equipes especializadas do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Força Tática do 19º Batalhão".

SSPDS Em nota Outra medida foi o envio de uma base móvel da PMCE para a região, o que possibilitará a realização de uma ação permanente no território em questão. A SSPDS informa ainda que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura a prática de grupos criminosos. Ações de inteligência também estão concentradas na região."

Por fim, a Secretaria da Segurança Pública reforçou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS; ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Legenda: SSPDS afirma que base móvel da Polícia Militar possibilitará a realização de uma ação permanente no território em questão Foto: Divulgação/ SSPDS