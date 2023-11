Influencer denuncia ter sido agredido por policiais em Fortaleza; PM alega desacato em abordagem

Um influencer de 19 anos denunciou nas redes sociais ter sido vítima de agressão por parte de uma composição da Polícia Militar do Ceará, nessa terça-feira (7). Conforme o jovem, o caso aconteceu no bairro Passaré, em Fortaleza, e ele foi socorrido a um hospital, enquanto sangrava por ter recebido 'coronhadas na cabeça'.

A PMCE nega a agressão e diz que o caso se tratou de desacato à autoridade. Na versão da Polícia, a ocorrência atendida pelo 19º Batalhão resultou em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), "após um indivíduo se opor à ordem policial".

Nas redes sociais, o influencer questionou a agressividade dos agentes e falou em "ação truculenta" dos militares. O jovem publicou imagens mostrando os machucados e disse já ter feito exame de corpo de delito, mas até a tarde da quinta-feira (9) ainda não havia formalizado Boletim de Ocorrência contra os PMs, "porque aguarda acesso ao laudo".

"A forma que eu fui agredido foi totalmente brutal. Fui tratado como um bandido", disse o denunciante, ao Diário do Nordeste.

O INÍCIO DA ABORDAGEM

O influencer conta que estava com as mãos ocupadas, segurando roupas de bebê quando foi abordado. Ele afirma ter pedido que o policial esperasse ele colocar as roupas em outro local, quando já começou a ser xingado.

Foto: Arquivo Pessoal

"O policial me respondeu: 'o que é bicho?' Aí eu fiquei calado, após eu não responder mais, ele deu um soco na minha cabeça na hora que ele pegou minha mão pra colocar a mão na cabeça... e fora isso ele arreganhou minhas pernas de modo exagerado, foi quando reclamei alegando que não precisava daquilo, aí ele veio agressivo pra cima de mim. Em nenhum momento revidei a agressão"

O influencer conta que as agressões continuaram e que ele recebeu "uma coronhada na cabeça", tendo passado a sangrar desde então: "ele disse que se eu corresse ia atirar em mim".

A Polícia afirma que a abordagem do influencer aconteceu quando os agentes avistaram "indivíduos em atitudes suspeitas". Conforme a PM, o jovem de 19 anos "se opôs à ordem legal de colocar a mão na cabeça. Ainda, demonstrou rispidez, resistiu à abordagem, tentou pegar a arma de um dos policiais e desferiu socos nos agentes de segurança pública".

PMCE "No momento em que os policiais usaram progressivamente a força a fim de conter o suspeito, ele se desequilibrou, e chocou-se contra um muro, o que resultou em ferimentos. Diante disso, o indivíduo foi socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico"

'CHEGUEI A DESMAIAR'

O jovem nega qualquer desacato e acrescenta que foi colocado à força no porta-malas da viatura, enquanto sangrava.

"Cheguei a desmaiar com a pancada, e quando consegui reagir, o policial quis me pegar nos braços a força para a viatura, foi quando eu disse que só sairia de lá com uma ambulância, porque ele tinha me machucado até sair sangue sem motivos. Sangrando a cabeça e sendo algemado por querer um atendimento, com falta de ar... rodando feito uma barata tonta dentro de um camburão abafado fedendo a gente morta", segundo a vítima.

O coletivo 'Levante Popular da Juventude' divulgou nota prestando solidariedade ao influencer, pontuando que recebe com indignação relatos de abuso de autoridade na periferia de Fortaleza.

"É essencial que atos de violência policial sejam tratados com a gravidade que merecem... Neste momento de tristeza e indignação permaneceremos unidos em solidariedade".

A PM destaca que os fatos foram apresentados no 16º Distrito Policial, "onde houve registro de um Boletim de Ocorrência, o qual foi convertido em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)" e que o jovem foi autuado conforme Artigo 329 do Código Penal Brasileiro (resistência).