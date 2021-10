Idoso de 72 anos é preso suspeito de estuprar e engravidar a neta no interior do Ceará

Um homem de 72 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar a neta em Independência, no interior do Ceará. A captura foi realizada em Pires Ferreira, na tarde de terça-feira (26).

As apurações iniciaram quando os policiais civis da Delegacia Municipal de Independência tomarem conhecimento sobre os fatos, em agosto deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria sido abusada dos dez aos 13 anos. A família registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) após a menina, que hoje está com 15 anos, engravidar.

Após oitivas, foi expedido um mandado de prisão preventiva pelo Poder Judiciário da cidade em desfavor do suspeito.

Os agentes, com apoio de equipes da Delegacia Municipal de Ipu e da Delegacia Regional de Crateús, cumpriram o mandado de prisão, na tarde de terça-feira, em Pires Ferreira, também no interior do Estado.

O idoso foi preso em um imóvel e encontra-se à disposição da Justiça.

