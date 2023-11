Homem que matou a esposa alegando que estava 'possuído' é condenado a 33 anos e oito meses de prisão

O Júri Popular decidiu condenar Lucas Matias de Lima, 35, por matar e ocultar o corpo da própria esposa. Lucas foi sentenciado na noite desta segunda-feira (6) a cumprir 33 anos e oito meses, em regime inicialmente fechado.

32 anos e oito meses da pena são devido ao crime de homicídio qualificado e o outro um ano é por ele ocultar o corpo de Rosiane Dantas da Silva, conhecida como Diana Pitaguary.

O julgamento aconteceu no Fórum da Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foram quase cinco horas de sessão. Conforme a advogada assistente de acusação, Tharrara Rodrigues, o réu foi condenado por homicídio triplamente qualificado (por feminicídio, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

O crime aconteceu em agosto de 2017. Ao ser preso, Lucas declarou pai de santo e justificou que estava "possuído por uma entidade".

O acusado não poderá recorrer em liberdade e já foi levado ao presídio.

CONTRADIÇÕES DURANTE O JÚRI

Quando ouvido no fórum, Lucas Matias chegou a dizer que matou a vítima, mas falou que estava embriagado e não lembra do filho ter presenciado a ação.

Francisca Dantas, mãe de Diana, destaca que o casal discutia com frequência: "eles viviam brigando. Casal quando começa a brigar é assim, termina em tragédia".

Vítima foi dada como desaparecida

Conforme informações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), em 2017, Lucas Matias de Lima chegou a registrar o desaparecimento da esposa em um Boletim de Ocorrência (BO), na Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

As informações prestada por Lucas que Diana sumiu após sair de casa dizendo que iria visitar um ex-namorado e que ele tinha discutido com a esposa, após encontrar conversas dela com outro homem, levantaram a suspeita da Polícia sobre um feminicídio.

A investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Pacatuba descobriu que Diana Pitaguary foi morta pelo companheiro e enterrada no quintal da própria casa, no dia 7 de agosto de 2017. No imóvel, foram apreendidos uma panela, um pedaço de pau e uma pá com manchas de sangue.

Lucas foi preso na casa da sua mãe, dois dias depois do crime. Ele tentou fugir, mas foi capturado. Ao prestar depoimento, o suspeito contou que era pai de santo e justificou que a esposa estaria mantendo um caso extraconjugal e que, no momento do crime, ele estava possuído por uma entidade.