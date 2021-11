Homem morre afogado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza

Um homem não identificado morreu afogado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza, e teve o corpo encontrado nesta segunda-feira (8). De acordo com testemunhas, a vítima foi retirada da água por volta das 16h30.

Pescadores acharam o corpo nesta tarde e acionaram a Polícia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi retirado da lagoa por mergulhadores da 1ª Companhia de Mergulhadores de Resgate do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Imagens enviadas ao Diário do Nordeste pelo estudante de jornalismo Alesson Oliveira, que passava pelo local, mostram a retirada da vítima. A população da região suspeita que ele tenha se afogado entre esse domingo (7) e esta segunda.

Conforme relato, na área onde o corpo foi achado é comum que pessoas ingiram bebidas alcoólicas e tomem banho na lagoa. Segundo a SSPDS, não haviam lesões aparentes no homem.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local e recolheu o cadáver. Equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada e atendeu a ocorrência, que chegou via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

