Criança de quatro anos morre afogada em parque aquático de barraca de praia em Caucaia

Uma criança de quatro anos morreu afogada em um parque aquático de uma barraca de praia localizada na praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O fato aconteceu neste domingo (7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando os agentes da coorporação chegaram ao local, o menino estava no chão recebendo reanimação cardiopulmonar de três médicos que estavam como clientes do estabelecimento comercial.

Agentes da Corporação também prestaram os primeiros socorros à criança, que não resistiu. A Perícia Forense esteve na barraca de praia para investigar as causas do falecimento do menino.

Testemunhas relataram ter presenciado vários clientes se aproximando do local onde o fato aconteceu, bem como o desespero dos familiares da vítima que estavam lá.

O Diário do Nordeste tenta contato com a assessoria de imprensa do Chico do Caranguejo Cumbuco. Esta matéria será atualizada quando o estabelecimento comercial se pronunciar sobre o caso.