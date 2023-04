Homem foi preso em flagrante por suspeita de estelionato em hotel do bairro Meireles

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (17), em um hotel localizado no bairro Meireles, em Fortaleza, por suspeita de estelionato. Ele chamou a atenção dos funcionários do local após jogar dezenas de cartões magnéticos no lixo.

A gerência do local acionou a Polícia logo após a descoberta dos funcionários. Durante as investigações, foi identificado que o material havia sido descartado de um único apartamento do hotel que prontamente identificou o suspeito.

Ezequiel Amaral Ursulino Herculano, que já possui passagens por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa, foi preso. No quarto em que ele estava, foram localizados cerca de 54 cartões magnéticos de crédito e débito em nome de várias pessoas, 12 maquinetas de cartão, diversos documentos com nomes de terceiros, dois notebooks, seis aparelhos celulares, um pen drive e blocos de anotações.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato. Após procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e colocado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) seguirá com as investigações com o intuito de identificar a participação de outras pessoas no crime.