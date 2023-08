Homem finge ser empresária para obter fotos íntimas de adolescente e é preso por extorsão em Caucaia

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante por extorsão, suspeito de fingir ser uma proprietária de uma clínica de bronzeamento para obter fotos íntimas de uma adolescente de 15 anos. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (7), no bairro Jurema, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado contra o suspeito no início deste mês.

Modus operandi

As investigações da Polícia Civil apontam que o homem abordou a jovem, nas redes sociais, se passando por uma empresária de uma clínica de bronzeamento e ofereceu uma vaga de emprego para que a vítima fosse modelo do espaço.

Nas trocas de mensagens, o suspeito pediu fotos do corpo da adolescente para "validar" se seria possível que ela fosse contratada. Após a vítima enviar as imagens, o investigado começou a extorqui-la e chegou a marcar um encontro com ela.

A polícia recebeu a denúncia e foi ao local marcado pelo suspeito, que possui antecedentes por embriaguez ao volante, e o prendeu em flagrante pelo crime de extorsão. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

Um aparelho celular, que teria sido utilizado pelo homem para cometer o crime, também foi apreendido.

