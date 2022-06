Homem encontra urso de pelúcia com tornozeleira eletrônica em Quixadá, Interior do Ceará

Um homem encontrou um urso de pelúcia com uma tornozeleira eletrônica no município de Quixadá, no Sertão Central do Estado. Objeto foi localizado no loteamento Renato Carneiro, no início da noite desta sexta-feira (3).

De acordo com policial civil que enviou as informações ao Diário do Nordeste, a tornozeleira pertence a uma presidiária.

O rapaz achou a tornozeleira na área residencial e resolveu entregá-la a policiais na Delegacia Regional da Polícia Civil da Cidade.

Veja vídeo

Ainda conforme a Polícia, a presidiária registrada na tornozeleira eletrônica ainda não foi localizada.