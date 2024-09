Homem é preso com fuzis, granadas e munições dentro de carro no interior do Ceará

Um homem foi preso após uma abordagem policial na última sexta-feira (6), no município de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, por posse ilegal de arma de fogo.

A ação de equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), apreendeu com o homem quatro fuzis, nove carregadores de fuzis e sete granadas.

A prisão ocorreu na manhã da sexta-feira (6), quando uma composição do BPRE abordou um condutor no KM 05 da CE-365. Durante buscas no automóvel, foi encontrada uma bolsa sob o banco traseiro. Nela, estavam as armas e artefatos explosivos.

Conforme informações dos policiais, o material teve origem no estado do Rio de Janeiro e seria entregue em Fortaleza.

Granadas detonadas

O suspeito e o material foram levados à Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade especializada da Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e colocado à disposição da Justiça.

Em seguida, as granadas foram detonadas por uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PMCE. A Polícia Civil investiga o envolvimento do homem em ações criminosas na Capital.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Draco também fornece um número de WhatsApp para receber denúncias de ações criminosas. A população pode mandar mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos para o número (85) 98969-0182. O sigilo e o anonimato são garantidos.