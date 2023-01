Homem é morto e duas mulheres são baleadas dentro de estabelecimento em Crateús

Um homem morreu a tiros e duas mulheres foram baleadas em um comércio do município de Crateús, no interior do Ceará, na manhã deste sábado (21). Nenhum suspeito foi preso até o momento.

O homem tinha 41 anos e foi baleado dentro do estabelecimento, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). As duas mulheres atingidas foram socorridas para uma unidade hospitalar.

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Crateús. Policiais estão em diligência para identificar a autoria do crime e localizar possíveis suspeitos.

Não há informações sobre o estado de saúde das mulheres feridas e a possível motivação do crime. Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia Forense do Ceará atenderam a ocorrência.