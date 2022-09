'Garotinho Trader' é preso no Ceará; estelionatário aplicava golpes e ostentava vida de luxo

Autointitulado "empreendedor do mercado financeiro", Erisvaldo da Silva Freitas, 33 anos, conhecido como “Garotinho Trader", foi preso, nesta sexta-feira (23), suspeito de aplicar golpe milionário. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) localizou e capturou o suspeito no bairro Cambeba, em Fortaleza.

Legenda: "Garotinho Trader" teve carro de luxo apreendido no local da prisão Foto: Divulgação

"Garotinho Trader" registra 339 mil seguidores no Instagram e tem diversas publicações prometendo lucros aos clientes. Devido aos golpes no Pará, foi alvo de um mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato.

Trocas de informações entres as policiais civis dos dois estados contribuíram para a localização dele. No local da abordagem, policiais apreenderam um cheque no valor de R$ 550 mil, eletroeletrônicos e um veículo modelo BMW X6.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e o Departamento de Inteligência da PC-CE. Os trâmites da prisão foram realizados na Draco, local para onde conduziram o suspeito. Erisvaldo, que não tinha antecedentes criminais, está à disposição da Justiça, apontou a PC-CE.

Vida de luxo e investimentos em benefício próprio

Legenda: 'Garotinho Trader' postava imagens de viagens e da vida de luxo Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, “Garotinho Trader” ostentava uma vida de luxo, com diversas imagens de veículos e viagens. Ele ministrava palestras e cursos sobre como investir, e dava dicas aos seguidores. Após construir essa primeira relação de confiança, recebia investimentos das vítimas.

Segundo a Polícia Civil, ele prometia lucro mensal de 10%, mas o dinheiro dos "clientes" era utilizado para investimentos em benefício próprio, sendo depositado na conta pessoal dele. Com a quantia, adquiria os carros de luxo.

Legenda: Imagem publicada nas redes sociais com supostos clientes Foto: Reprodução/Instagram

Erisvaldo nasceu no Ceará, mas foi morar em Bragança, no Pará. No estado do norte brasileiro, abriu empresas de ramos diferentes, inclusive uma intitulada “Grupo GR Investimento”. Por meio dela, realizou os crimes, tornando-se alvo das investigações policiais.

Após saber do mandado de prisão, o suspeito retornou ao Ceará, onde acabou preso nesta sexta.