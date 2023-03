'Garigata' ganha novo celular após assalto em Juazeiro do Norte

A influenciadora digital Ester Santos, conhecida como "Garigata", ganhou um celular nesta sexta-feira (10) após sofrer assalto em Juazeiro do Norte. Um influenciador e empresário da região a presentou com um novo aparelho. "A palavra é Gratidão. Deus te abençoe muito e te cubra de benções", escreveu em publicação.

A jovem foi assaltada e agredida na última terça-feira (7). O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

Gari gata é assaltada e agredida, em Juazeiro do Norte; influencer faz vaquinha nas redeshttps://t.co/g0EhKD6IJt pic.twitter.com/T4SuM8qPv3 — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 7, 2023

Nas imagens é possível ver a influenciadora caminhando sozinha na rua, quando um homem, em uma moto, com um objeto que parece arma a aborda. A vítima tenta esconder o celular, mas o suspeito rouba o item dela. A vítima retorna a rua sem o celular e o suspeito foge.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que um Boletim de Ocorrência foi registrado. A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte é responsável pelas investigações.

'GARIGATA'

A influenciadora Esther Santos viralizou nas redes sociais após mostrar a rotina como gari, na cidade de Juazeiro do Norte. A moradora do cariri cearense é natural de São Paulo e possui mais 125 mil seguidores no instagram. No instagram, Esther escreveu na biografia que é "gari por amor". O vídeo viral da Garigata tem mais de 500 mil curtidas e 7,8 milhões de visualizações.