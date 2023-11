Ex-inspetor da Polícia Civil é condenado por dar cabeçada em advogada dentro de Delegacia no Ceará

O ex-inspetor da Polícia Civil do Ceará João Batista Félix de Castro foi condenado a cinco anos de prisão pelo crime de lesão corporal de natureza grave. O crime ocorreu no dia 10 de janeiro de 2014, dentro da Delegacia Regional de Canindé. Segundo a sentença, assinada pelo juiz Francisco Hilton Domingos de Luna Filho, da Vara Única Criminal da Comarca de Canindé, o acusado agrediu a vítima, a advogada Elizângela dos Santos Silva, com uma cabeçada.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), a advogada estava na Delegacia acompanhando um cliente para liberar um caminhão. Mesmo com a liberação do veículo pela delegada responsável, o então inspetor teria criado objeções para a retirada do F-400. Veja também

Durante a ação do policial civil para tentar impedir que o bem fosse retirado da Delegacia, ele atingiu o nariz da advogada Elizângela com uma cabeçada. O nariz entortou na hora e a mulher teve que fazer procedimento cirúrgico e cirurgia plástica. Ela passou 35 dias sem puder trabalhar.

A denúncia foi assinada pela promotora Lucy Antoneli Araújo, em maio de 2014. O caso continuou tramitando e passou a ser acompanhado pelo promotor Jairo Pequeno Neto, que pediu a condenação do policial civil.

Defesa

O inspetor acusado disse, em sua defesa, que estava de costas e não viu a advogada no momento do choque. “O réu elenca; que nega a cabeçada na vítima; que a vítima armou a versão; que o choque aconteceu quando ambos estavam subindo a rampa e houve o empurrão colidindo a vítima e o acusado; que a vítima bateu o nariz nas costas do depoente; que segurou na árvore e bateu a cabeça no galho e cortou”, diz trecho da sentença.

Ao analisar o caso, o magistrado afirmou que as versões apresentadas pelas testemunhas de defesa do inspetor “são totalmente inverossímeis e discrepantes em razão de cada um apresentar uma “contextualização” diferente sobre ocorrido, no caso a agressão, inclusive a do próprio réu”. O juiz disse ainda que “as provas acostadas são firmes e harmoniosas, tornando inconteste a responsabilidade do acusado pelo delito e em nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de ampara verdadeira e objetivamente a sua defesa, a macular a demonstração da ilicitude de sua conduta, sendo a condenação de rigor pelo crime de lesão corporal grave".

Com esse entendimento, o réu foi sentenciado a cinco anos de prisão, mas a pena deve ser cumprida “inicialmente, em regime semiaberto, pois as circunstâncias são desfavoráveis, tanto é que foi aplicada à pena no máximo-legal”. Ainda cabe recurso da sentença. O réu vai apelar da decisão em liberdade. O juiz determinou ainda que seja apurado o crime de falso testemunho contra uma das testemunhas de defesa.

Expulso