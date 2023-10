Estudante é atingida com canivete por outro aluno em escola de Fortaleza; suspeito é preso

Um estudante de 18 anos foi preso em flagrante após desferir um golpe com um canivete em uma aluna, de 17 anos, na Escola de Ensino Médio (EEM) Liceu do Conjunto Ceará, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (25).

"Conforme as primeiras informações, a vítima foi lesionada por um objeto perfurocortante e socorrida para uma unidade de saúde, onde foi atendida e liberada. Após o fato, o suspeito foi localizado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Genibaú, e conduzido para uma unidade policial, onde será ouvido. A ocorrência está em andamento", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A reportagem apurou, com testemunhas, que o suspeito e a vítima já tinham uma desavença. Na última terça (24), eles teriam discutido por um lugar na sala de aula e a adolescente teria empurrado o rapaz. Nesta quarta (25), por volta de 10h30, eles voltaram a discutir, na saída de uma prova, e o jovem sacou um canivete e golpeou a vítima.

A jovem foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e transferida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde foi atendida e liberada em seguida. O suspeito foi para a sua casa, mas acabou se entregando, com a chegada da Polícia Militar.

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) emitiu nota em que afirma que a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) acompanha a ocorrência e que uma equipe da escola levou a aluna à UPA: "A gestão escolar adotou imediatamente as providências necessárias, com acionamento do trabalho policial e conversará com as famílias dos estudantes envolvidos. A orientação é para que os fatos sejam apurados dentro da legalidade, assegurando a proteção ao sigilo individual dos estudantes".

"A escola conta com apoio do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), que oferece um serviço especializado, unindo proteção social e segurança pública", enfatizou a Pasta.