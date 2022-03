Entregador é morto a tiro em Fortaleza durante primeiro dia de trabalho

Um homem de 26 anos foi morto a tiro na noite desta terça-feira (16) no bairro José Walter, em Fortaleza. Ele foi baleado enquanto trabalhava como entregador e era o seu primeiro dia de serviço. O homem deixa um filho de 5 anos e a esposa grávida de 7 meses.

Identificado apenas como Regileudo, o rapaz foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que a Polícia Civil investiga o caso e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.

A Secretaria não informou as circunstâncias do ataque. A empresa The Flash Express, para onde a vítima prestava serviço, se pronunciou em comunicado nas redes sociais lamentando o ocorrido e prestando solidariedade à família e amigos de Regileudo.

"É com grande pesar que anunciamos a morte do nosso companheiro de entregas, Regileudo.

Morto covardemente com um tiro nas costas em quanto estava em serviço. Hoje foi o primeiro e último dia de serviço desse bom rapaz. A toda família e amigos, desejamos nossos sinceros sentimentos", disse a empresa.