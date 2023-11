Donos de empresa de viagens são presos suspeitos de aplicar golpe em 15 vítimas no Ceará

Dois homens, sócios-proprietários de uma empresa de viagens, foram presos sob suspeita de estelionato na manhã desta quinta-feira (9) no bairro Aldeota, em Fortaleza. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a dupla aplicou golpes em cerca de 15 vítimas, que requeriam o ressarcimento de viagens que foram pagas e não realizadas pela empresa.

Em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato e dois de busca e apreensão, sendo que um deles culminou na prisão em flagrante de um dos sócios, um homem de 66 anos, após uma arma de fogo ser encontrada no imóvel. Ele foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Veja também

Modus operandi

As investigações da Polícia Civil apontam que o homem vendia pacotes de viagens internacionais. Após a compra, e já próximo de realizar a viagem, as vítimas eram comunicadas sobre o cancelamento, com o pretexto de que não haviam conseguido atingir o número de pessoas suficientes.

Durante a captura, o homem passou mal e foi levado para uma unidade hospitalar. Segundo a SSPDS, ele possui antecedentes por crimes de estelionato, contra a ordem tributária e estatuto do armamento.

O segundo alvo, um homem de 54 anos, foi preso no bairro Aldeota e conduzido para o 2º Distrito Policial (DP), onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos utilizavam o mesmo “modus operandi” para aplicar o golpe em várias vítimas, em todo o Ceará. As investigações estão a cargo do 2º DP a fim de identificar outros possíveis envolvidos no crime.