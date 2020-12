Dois homens são mortos a tiros em calçada de residência no Jangurussu

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga um duplo homicídio ocorrido na tarde deste sábado (12), na calçada de uma residência localizada na avenida Bulevar II, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. As vítimas são Manoel Epifanio Mendes da Silva, 29 anos, com antecedentes criminais por associação criminosa e Francisco Dionatan Quirino Nobre, 32 anos, que não possui passagens pela polícia.

Testemunhas afirmam que Manoel Epifanio e Francisco Dionatan estavam consumindo bebida alcoólica em frente a uma casa quando foram atingidos pelos disparos e morreram no local. Os suspeitos do crime fugiram.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para o endereço e fez os primeiros levantamento sobre o caso. A Polícia Militar realiza buscas na região para tentar capturar os autores do duplo homicídio.