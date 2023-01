Criança é torturada e tem pés e mãos amarrados por colegas dentro de escola em Paracuru; veja vídeo

Uma criança de 11 anos teve as mãos e os pés amarrados por colegas em uma escola municipal localizada em Paracuru, no litoral do Ceará. Conforme as imagens, pelo menos outros dois meninos amarram os membros do garoto e proferem xingamentos contra ele. As agressões ocorreram no último sábado (14).

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou, em nota, que investiga o caso como ato infracional análogo ao crime de tortura. Todos os envolvidos na ação já foram identificados, conforme a corporação.

"Neste momento, oitivas e diligências ocorrem com foco em apurar todos os detalhes. Outras informações serão repassadas em momento oportuno, para não comprometer os trabalhos policiais", informou a PC-CE. A Delegacia Municipal de Paracuru está à frente dos trabalhos.

Prefeitura toma providências

A Prefeitura de Paracuru divulgou, em comunicado oficial, que já tomou "as devidas providências cabíveis sobre o caso". A gestão está em contato com os familiares da criança para prestar "todo o suporte necessário".

Nesta terça-feira (17), inclusive, equipes especializadas da Assistência Social do município prestaram apoio à criança.