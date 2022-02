Criança de 2 anos morre após moto em que estava com os pais ser atingida por carro em Sobral

Um garoto, de 2 anos, morreu, na terça-feira (8), após passar quatro dias internado no Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral. A criança e os pais trafegavam pela avenida Frederico Gomes em uma motocicleta, na última sexta-feira (4), quando foram atingidos por um carro em alta velocidade.

Uma câmera de segurança próxima ao local registrou o acidente. Nas imagens é possível observar o momento em que o veículo atinge o trio e o desespero dos pais. Pessoas que estavam perto do acidente de trânsito ajudaram as vítimas.

Segundo a unidade de saúde, Gael Nascimento deu entrada na área de reanimação pediátrica do hospital com uma parada cardiorrespiratória. Em seguida, o quadro dele se agravou em decorrência de uma hemorragia intracraniana, sendo transferido para uma unidade de terapia intensiva (UTI) infantil. No entanto, ele não resistiu e veio a óbito nesta semana.

Apesar do estado do filho, os pais da criança, que também estavam na moto, tiveram apenas ferimentos leves.

Motorista não foi identificado

O condutor do carro que colidiu em alta velocidade com os três ainda não foi identificado. A Polícia Civil informou, via nota, que "diligências estão em andamento na tentativa de localizar o condutor de um veículo suspeito de envolvimento em um acidente de trânsito, que resultou na morte de uma criança de dois anos".

Conforme a corporação, as imagens de uma câmera de segurança próximo ao local que flagrou o momento do acidente serão utilizadas para ajudar nos trabalhos policiais. "Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Regional de Sobral, que está à frente das investigações."

A Secretaria do Trânsito e Transportes, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT), informou que, a Guarda Civil foi acionada posteriormente para atender ao caso e, ao chegar no local, não constava mais o sinistro de trânsito.

O órgão acrescentou que, em razão desse fato, está buscando contato com a família da vítima para proceder com as providências cabíveis cível e penalmente.

Familiares pedem justiça

O corpo de Gael Nascimento está sendo sepultado nesta quinta-feira (10), no cemitério São Francisco, bairro do Junco. Familiares e amigos das vítimas realizam um cortejo por Sobral pedindo justiça pelo caso.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.

