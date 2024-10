Corpo de homem decapitado é encontrado dentro de carro de reciclagem em Fortaleza

O corpo de um homem decapitado foi encontrado por populares em um carro de reciclagem na manhã desta terça-feira (29), no bairro Canidezinho, em Fortaleza. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará, a vítima — ainda não identificada — foi localizada em via pública com lesões por disparos de arma de fogo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias do homicídio.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local para recolher o corpo ainda pela manhã.

Denúncias

As ligações de denúncias podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, ou ainda pelo site do serviço 181.