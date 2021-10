Corpo de adolescente é encontrado boiando na Praia de Iracema

O corpo de um adolescente foi encontrado boiando nas proximidades da Ponte Metálica, na Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã deste domingo (10). Ainda sem identificação, a vítima tinha marcas de lesão por objeto perfurocortante.

A Polícia Civil informou em nota que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias da morte do menor de idade.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE) foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para retirar o corpo do mar.

Segundo a corporação, a Polícia Militar e a Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local em diligências para colher indícios que contribuam na apuração do caso.

Denúncia

Informações que auxiliem os trabalhos policiais podem ser repassadas de forma anônima e sigilosa através do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (181) ou para o WhatsApp (85 3101-0181), por onde são permitidos o envio de áudio, vídeo e fotografia. Outro canal de comunicação é o WhatsApp do DHPP (85 3257-4807).