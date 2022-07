Cinco pessoas morrem em colisão frontal de carros em Tamboril, no interior do Ceará

Cinco pessoas morreram na manhã desta sexta-feira (15) em um acidente entre dois veículos na rodovia CE-187, no distrito de Sucesso, entre as cidades de Tamboril e Crateús, no interior do Ceará.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os veículos colidiram frontalmente na rodovia. Quatro pessoas morreram no local e outras três foram socorridas, mas uma delas não resistiu aos ferimentos. As apurações sobre as causas do acidente estão a cargo da Delegacia Regional de Crateús, conforme informou a SSPDS. A prefeita de Quiterianópolis, Priscilla Barreto, divulgou uma nota de pesar pela morte de três das cinco vítimas, que eram moradoras do município. Segundo a publicação nas redes sociais, elas foram identificadas como Ana Luisa Capistrano, Ana Rebeca Loiola e Ana Susane Silva.