Ciclista reage a tentativa de assalto e mata suspeito em Fortaleza

Um homem foi morto ao tentar assaltar dois ciclistas, na noite deste sábado (12), na Rua Lígia Monte, no bairro Cocó, em Fortaleza. Ele seria suspeito de tentar roubar as vítimas, mas uma delas reagiu e atirou contra ele.

Segundo informações preliminares, fornecidas por agentes de segurança que estavam no local, o autor do disparo seria um policial que estava à paisana no momento que foi abordado pelo rapaz.

Ainda conforme os militares, o suspeito portava um simulacro de arma de fogo. O ciclista afirmou aos oficiais que deve se apresentar a uma delegacia.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

