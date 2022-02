Criança de 9 anos é morta por homens encapuzados após se esconder embaixo da cama

Homens encapuzados mataram uma criança de 9 anos dentro de casa, em Barreiros, cidade pernambucana distante 110 quilometros do Recife. O pai do menino, Geovane da Silva Santos, também foi atingido no ombro pelos disparos, mas sobreviveu.

Ele diz que a execução ocorreu quando o menino tentava se esconder junto com a mãe embaixo da cama. "Disseram que era a polícia".

De acordo com o G1, outras três crianças e a mãe do menino assassinado estavam no local, mas não sofreram ferimentos. A Polícia Civil de Pernambuco, em nota, afirmou que pai e filho foram levados para o Hospital de Barreiros

O crime

Legenda: Próximo da cama onde criança estava com a mãe tentando escapar de criminosos é possível ver o buraco de bala que marcou piso do quarto Foto: Reprodução/WhatsApp

O crime aconteceu às 21h40 de quinta (10), no Engenho Roncadorzinho, área que fica a dez minutos de carro da principal rodovia da região. Geovane, pai da criança, acredita que sete homens participaram da ação.

“Ouvi o barulho na parte de trás e fui ver o que era. Eles entraram, passaram por mim e foram para o quarto. Pegaram o menino, que estava embaixo da cama com a mãe atiraram”, declarou.