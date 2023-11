Chefe de facção, 'Feiticeira' é condenada a 20 anos de prisão por mandar matar homem em Fortaleza

Delania de Souza Barroso, apontada como uma chefe de uma facção criminosa cearense na qual ela é conhecida como 'Feiticeira', foi condenada a 20 anos e 7 meses de prisão, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, por mandar matar um homem que a expulsou de uma casa alugada. O julgamento ocorreu na tarde desta sexta-feira (10).

O júri popular condenou a acusada a 16 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e a mais 4 anos e 7 meses de reclusão, pelo crime de integrar organização criminosa. Delania deve cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

O julgamento foi conduzido pelo juiz Marcelo Durval Sobral Feitosa. O Ministério Público do Ceará (MPCE), responsável pela acusação, foi representado pelo promotor de justiça Marcus Renan Palácio e teve todas as teses acolhidas pelo júri popular.

A defesa de Delania de Souza Barroso pediu à Justiça para ela não ser levada a julgamento e para a sua prisão ser revogada, ao alegar negativa de autoria do crime. "A prova testemunhal colhida em audiência de instrução não possui robustez para apontar, de forma inequívoca, quem seria(m) o(s) autor(es) do crime, restando a mais legítima dúvida", apontou a defesa, nos Memoriais Finais do processo criminal.

Como aconteceu o crime

Conforme a Sentença de Pronúncia da 1ª Vara do Júri de Fortaleza - que decidiu levar a ré a júri popular em outubro de 2022 - 'Feiticeira' foi denunciada pelo MPCE por mandar matar Paulo Jorge de Oliveira Freitas, no bairro Floresta, em Fortaleza, no dia 9 de maio de 2020.

'Feiticeira' é apontada pela Polícia como a "Geral das Caixinhas" de uma facção criminosa de origem cearense, cargo com a função de cobrar e administrar o recebimento de recursos para comprar armas e munições.

Paulo Jorge, que administrava uma vila de casas para uma mulher, foi assassinado a tiros, dentro da sua residência, por homens que ainda não foram identificados pela Polícia. Testemunhas apontaram que a vítima era ameaçada de morte desde que cobrou um aluguel de 'Feiticeira' e a expulsou de um dos imóveis que administrava.

"A peça acusatória narra que uma senhora, acompanhada de uma criança menor de idade, havia alugado uma das casas, mas, na verdade, quem veio ocupar a referida habitação foram pessoas envolvidas com tráfico de entorpecentes, fato que irritou Paulo Jorge, o qual solicitou aos moradores que desocupassem o imóvel", descreveu a Justiça, na Sentença de Pronúncia.

Segunda condenação em 2023

Delania de Souza Barroso já havia sido condenada na Justiça Estadual por integrar uma facção criminosa, neste ano. 'Feiticeira' foi sentenciada pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas a 5 anos e 7 meses de reclusão, em maio último.

Entretanto, a chefe da facção cearense foi absolvida da acusação de participar de um ataque com explosivos ao viaduto da BR-020, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, por falta de provas.