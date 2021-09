CGD instaura conselho de disciplina contra PMs que se desafiaram para duelo em Juazeiro do Norte

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) resolveu instaurar conselho de disciplina contra dois policiais militares flagrados brigando em uma loja de conveniência em um posto de combustíveis em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará. Os agentes Desyderyo Washington Tavares Santos e Alex Sandro Mirtis Nobrega Azevedo se desafiaram para um duelo no último mês de julho e foram presos em flagrante.

A decisão da CGD foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa sexta-feira (17). O conselho de disciplina em desfavor dos soldados será presidido pela 7ª Comissão de Processo Regular Militar. Conforme a Controladoria, uma composição de serviço compareceu ao local e precisou intervir na briga ocorrida em 24 de julho deste ano. Um tenente-coronel deu voz de prisão por crime militar aos agentes.

Conflito aconteceu após um dos policiais militares enviar pedido de amizade nas redes sociais para a namorada do outro homem

No vídeo é possível ver que os policiais trocaram chutes e socos. Em determinado momento da briga, um dos agentes chega a apontar uma arma de fogo para o outro.

VEJA AS IMAGENS

Ambos os soldados chegaram a ser transferidos para o Presídio Militar de Fortaleza, mas retornaram à liberdade por decisão do Judiciário. Os alvarás de soltura foram expedidos no último dia 30 de julho. A reportagem não localizou as defesas dos policiais.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança