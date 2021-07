Policiais são presos após se desafiarem para duelo em Juazeiro do Norte; veja vídeo

Dois policiais militares à paisana foram presos após brigar em uma loja de combustível no município de Juazeiro do Norte, localizado a cerca de 493 km de Fortaleza. O conflito se deu quando Desyderyo Washington Tavares Santos e Alex Sandro Mirtis Nobrega Azevedo se desafiaram para um duelo na tarde de ontem (24), por volta das 16h30.

Ambos foram transferidos para o Presídio Militar de Fortaleza, tendo sido autuados em flagrante por desrespeito ao Decreto Lei nº 1.001/1969, do Código Militar, que proíbe que militares desafiem ou aceitem duelo, mesmo que ele não aconteça.

Segundo informações apuradas pelo Diário do Nordeste, o desentendimento teve início depois que um dos homens enviou um convite de amizade para a namorada do outro por meio da rede social. Durante a conversa para esclarecer o assunto, o desafio do duelo teria sido lançado.

No vídeo, é possível ver que os policiais trocaram chutes e socos. É também possível flagrar o momento em que um dos agentes de segurança aponta a arma para o outro.

Dentro da loja de conveniência do posto de gasolina, homens tentam separar os dois e apaziguar a situação.

Presos em flagrante

Legenda: Segundo o artigo 224 do Decreto Lei nº 1.001/1969, é proibido desafiar outro militar para duelo ou aceitar o desafio Foto: Reprodução/Vídeo

Após chamarem uma viatura ao local, policiais levaram Desyderyo e Alex até o quartel, onde a briga foi confirmada por meio dos vídeos da câmera de segurança e ambos foram presos em flagrante.

Conforme o artigo 224 do Decreto Lei nº 1.001/1969, o ato pode levar a uma pena de detenção mínima de três meses, a depender da gravidade do caso.

A reportagem solicitou mais informações sobre esse caso para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE). A pasta encaminhou o pedido para a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Estado do Cerá, mas até a publicação da matéria não houve retorno.

