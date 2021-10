Câmera flagra furto de celulares em loja de chocolate no Meireles

O circuito de monitoramento de uma loja de chocolates, no bairro Meireles, registrou o furto de celulares praticados por dois homens. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (11).

No vídeo é possível ver um dos suspeitos próximo ao caixa do estabelecimento. Ele aproveita o atendimento de duas clientes e pega um aparelho deixado em cima da bancada.

Minutos depois, o segundo homem vai ao caixa com um produto da loja e, enquanto o vendedor embrulha uma caixa de chocolates, ele pega o outro aparelho.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil apura os furtos ocorridos no estabelecimento comercial. Para auxiliar nas investigações, a polícia orienta as vítimas a registrarem um Boletim Eletrônico de Ocorrência (BEO), na Delegacia Eletrônica (Deletron), ou se dirigirem até uma unidade policial.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101-1344, o telefone da Delegacia do 2º Distrito Policial (DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.