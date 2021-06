Bingo em sítio com 3 mil pessoas e banda ao vivo é encerrado pela Polícia Militar em Horizonte; veja

Um bingo que reuniu 3 mil pessoas em um sítio em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi encerrado na noite deste domingo (20) pela Polícia Militar (PM). De acordo com a instituição, estava acontecendo um show de uma banda ao vivo antes da equipe chegar ao local.

Uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) recebeu uma denúncia de que na localidade de Queimadas estaria acontecendo o "Bingo do Tavares", no sítio do José Bezerra.

Ao chegar ao local, os militares observaram cerca de 300 carros e 80 motocicletas estacionados nos arredores do sítio onde estava ocorrendo a festa.

Os policiais viram que no imóvel havia uma banda ao vivo, centenas de mesas e cadeiras, ocupadas por cerca de 3 mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos.

Aglomeração dispersada

A equipe entrou em contato com o responsável pelo evento, e ele atendeu a determinação da Polícia Militar para que o evento fosse encerrado naquele momento.

De acordo com a PM, a composição aguardou a saída de todas as pessoas que ali no sítio. Ninguém foi conduzido à delegacia.