Bebê de seis meses morre após ser espancado pela mãe, de 15 anos, no Interior do Ceará

Um bebê de apenas seis meses morreu no hospital após ser espancado, no município de Missão Velha, na Região do Cariri. A mãe, de 15 anos, foi autuada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por suspeita de cometer o crime.

A criança chegou ao hospital com lesões há uma semana, no último dia 8 de agosto, e permaneceu internada até a tarde do último sábado (14), quando morreu, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A mãe foi conduzida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) à delegacia, após levar o bebê ao hospital. Na delegacia, ela entrou em contradição e assumiu ter espancado o próprio filho.

A Polícia Civil lavrou um ato infracional análogo ao crime de lesão corporal contra a adolescente, na última segunda-feira (9). De acordo com a SSPDS, a Delegacia Municipal de Missão Velha segue investigando o caso no intuito de elucidar os fatos.